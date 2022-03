Østjyllands Politi har hele dagen efterforsket et mistænkeligt dødsfald i Mårslet, og de foreløbige undersøgelser har endnu ikke kunnet fastslå den endelig dødsårsag.

Men den 29-årige mand, der blev anholdt i sagen, er løsladt igen.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 33-årig kvinde blev lørdag morgen fundet død på en adresse i Mårslet.

Der var nogle konkrete omstændigheder, der gjorde, at Østjyllands Politi ikke kunne udelukke, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

På den baggrund blev der straks iværksat en drabsefterforskning, og i forlængelse af det blev en 29-årig mand, der har en relation til kvinden, anholdt lørdag formiddag.

Men efterforskningen har ikke fundet beviser på, at der er tale om drab.

I stedet oplyser politiet, at der på nuværende tidspunkt er noget der indikerer, at der var tale om en tragisk ulykke.

»Når der er nogle omstændigheder ved et dødsfald, der gør, at politiet ikke kan udelukke en kriminel handling, så efterforsker vi det som en drabssag - herunder med henblik på at sikre alle nødvendige spor og beviser,« fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen.

»I sagen fra Mårslet kan vi på nuværende tidspunkt ikke fastlægge den endelige dødsårsag. Der har allerede her til eftermiddag været foretaget obduktion af den afdøde kvinde, med henblik på at klarlægge dødsårsagen, og på den baggrund er det vores foreløbige vurdering, at hun har været ude for en ulykke.«

Politiet er færdige med undersøgelserne på adressen, og derfor er afspærringerne ophævet igen.