Inge Lennert var ombord på intercity-toget, hvor otte personer mistede livet onsdag morgen.

Hun var på vej fra Odense til København for at sende sine to børn - en pige på 12 år og en dreng på 14 år - med flyveren til Grønland, hvor de bor hos deres far.

De sad i den næstforreste vogn. Drengen og pigen sad over for hinanden. Inge Lennart havde gjort klar til, at de kunne se en film på en medbragt Ipad.

»Jeg skulle lige til at trykke på play, og så sagde det bang. Hele vinduet sprang, og alt forsvinder fra bordet,« fortæller hun.

Inge Lennart tog dette billede af sig selv efter ulykken. Vis mere Inge Lennart tog dette billede af sig selv efter ulykken.

Hvad der skete i de næste sekunder, ved hun ikke helt. Måske har hun haft et kort blackout.

»Min pige skreg og græd. Jeg forsøgte at trøste hende og holde hende ind til mig. Hun havde blod over det hele. Hendes headset og briller var faldet af.«

Toget holdt stille midt på Storebælt. Det stormede ind ad vinduet, og der var glasskår overalt.

»Det føltes som en bombe, der var sprunget. Jeg havde glasskår på tøjet, glasskår i munden og glasskår i øjnene. Der var så mange glasskår, at det klirrede, når jeg bevægede mig,« siger Inge Lennert.

Foto: Inge Lennert Vis mere Foto: Inge Lennert

De andre passagerer i vognen rejste sig og begyndte at råbe til hinanden.

»Der var en der blev ved med at råbe 'rolig, rolig', men han var også i panik,« fortæller Inge Lennert.

Hun flyttede sig selv og børnene væk fra det smadrede vindue og trak længere tilbage i toget. Da hun gik tilbage efter deres ting, så hun, hvordan passagerer i den forreste vogn kæmpede for at give andre passagerer hjertemassage.

»Det var et frygteligt syn. Men heldigvis så mine børn det ikke,« siger hun.

Foto: Inge Lennert Vis mere Foto: Inge Lennert

Inge Lennert og hendes børn blev fragtet til opsamlingsstedet i Nyborg, hvor de fik hjælp af en krisepsykolog. Hun har stadig svært ved at begribe den ulykke, hun har været en del af.

»Jeg kan ikke rigtig forstå det endnu. Det føles, som om man drømmer. Når jeg tænker på ruden, der springer, får jeg et chok. Tænk, hvis jeg havde mistet livet? Hvordan skal jeg kunne passe på mine børn, hvis jeg er død?«

Børnene har det efter omstændighederne godt og fløj i dag hjem til deres far på Grønland.

I alt otte personer mistede livet i ulykken, der menes at være forårsaget af en løs godstrailer ramte lyntoget. 16 personer blev kvæstet.