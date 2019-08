Fire danske influencers er blevet meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden for skjult reklame.

»Jeg ser med stor alvor på overtrædelser af forbuddet mod skjult reklame, for der må ikke være tvivl om, hvornår vi som forbrugere møder markedsføring,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

I de tilfælde, hvor influencers har overtrådt forbuddet mod skjult reklame, fremgik det slet ikke af opslaget, at der er kommercielle interesser bag, eller også fremgik det ikke tydeligt nok, mener Forbrugerombudsmanden.

»Vi skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor skal influenter sørge for, at det er tydeligt, når der er tale om en reklame og ikke blot en personlig anbefaling til deres følgere.«

»Det gælder fx også for Instagram Stories, hvor hvert enkelt opslag med reklame tydeligt skal fremstå som reklame,« siger Christina Toftegaard Nielsen.

I alt har Forbrugerombudsmanden undersøgt 37 influencers.

Fire af dem havde begået så alvorlige brud på markedsføringslovens paragraf 6, stk. 4, der forbyder skjult reklame, at de blev politianmeldt.

Yderligere 10 har fået en indskærpelse, mens otte orienteres om lovgivningen.