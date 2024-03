26-årig mand slap for tid bag tremmer efter fejring af Hamas-angreb. Nu har anklagemyndigheden anket dommen.

Influenceren Ahmad Elchaabi skal tilbringe tid bag tremmer, fordi han på sin Snapchat-profil fejrede Hamas' angreb mod Israel i starten af oktober sidste år.

Det mener Statsadvokaten i København, der har anket en betinget dom, som influenceren blev straffet med for to uger siden.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som anklagemyndigheden har offentliggjort torsdag eftermiddag.

Dommen lød da på fire måneders betinget fængsel for billigelse af det, som anklagemyndigheden kalder et terrorangreb.

- Det er den første dom, der er faldet om offentlig udtrykkelig billigelse af Hamas’ terrorangreb i Israel den 7. oktober 2023, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

- Da der er flere sager på vej, vil vi gerne have landsrettens vurdering af, hvilket strafniveau der er passende i disse alvorlige sager.

Ahmad Elchaabi er blevet straffet for at dele en video om angrebet på sin profil på Snapchat, hvor han har 80.000 følgere.

Det var ifølge anklageskriftet ytringer som "Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt", der fik Statsadvokaten i København til at rejse tiltale mod influenceren i første omgang.

Det var en henvisning til angrebet på musikfestivalen Supernova, hvor mindst 250 gæster blev dræbt, da Hamas gik ind i Israel den 7. oktober.

Københavns Byret lagde i sin afgørelse for to uger siden vægt på, at videoen er delt med følgere, der både er børn og voksne.

Derudover blev der lagt vægt på, at han efter udtalelserne afspillede musik, som han dansede til, hvilket ifølge rettens begrundelse fremstod som en fejring af angrebet.

Selv har Ahmad Elchaabi tidligere forklaret i retten, at han er en gøgler og kun laver satire på sin profil på Snapchat.

- Jeg havde ikke en dårlig intention med det her. Det er faktisk bare for at få folk til at grine, sagde han.

