En 26-årig mand er tiltalt for video Hamas-angreb 7. oktober.

En sag om en 26-årig influencer, der delte en video på sin snapchatprofil, hvor han udtalte sig om Hamas' angreb i Israel den 7. oktober 2023, bliver torsdag behandlet ved Københavns Byret.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den tiltaltes ytringer er strafbare, og derfor er manden siden blevet tiltalt for billigelse af terror.

Den tiltalte forklarer i retten, at han ikke kendte til, at ofrene for angrebet 7. oktober var civile. Han troede, at det israelske militær var blevet angrebet.

Desuden kalder han sig selv for en gøgler, der kun laver satire på sin profil på Snapchat.

- Jeg havde ikke en dårlig intention med det her. Det er faktisk bare for at få folk til at grine, siger han.

Derudover lægger han vægt på, at han ikke ville have lavet videoen, hvis han vidste, at det handlede om civile israelere, og at han aldrig deler sine personlige holdninger.

- Jeg har ikke delt mine holdninger som sådan, det har udelukkende været sjov og komik, lyder det.

Det er ifølge anklageskriftet ytringer som "Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt", der fik Statsadvokaten i København til at rejse tiltale mod influenceren.

- Ytringerne er fremsat via en profil på Snapchat, og dermed har de kunnet udbredes til en større kreds af følgere, har statsadvokat Lise-Lotte Nilas tidligere sagt.

På profilen havde den 26-årige mand mere end 80.000 følgere. Det fremgår af anklageskriftet, hvor påstanden lyder på fængselsstraf.

Den tiltalte ønsker frifindelse.

Det er den første sag om billigelse af Hamas-angrebet, der skal behandles ved retten. I alt er der rejst fire tiltaler om billigelse af angrebet den 7. oktober 2023.

Her blev gæster på festivalen Supernova i Israel angrebet af Hamas. Omkring 260 personer blev dræbt, mens andre blev taget som gidsler.

Ifølge anklageskriftet er det angrebet på festivalen, som influenceren henviser til i sin video.

