Ahmad Elchaabi får fire måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for at dele video om Hamas-angreb.

Influenceren Ahmad Elchaabi er torsdag ved Københavns Byret blevet idømt fire måneders fængsel, som dog ikke skal afsones, fordi han på sin profil på Snapchat delte en video om Hamas-angrebet i Israel 7. oktober 2023.

Betingelsen for at undgå afsoning er, at han udfører 100 timers samfundstjeneste.

Det skriver Københavns Byret på sin hjemmeside, hvor dommens præmisser er blevet offentliggjort.

Elchaabi har over 80.000 følgere på Snapchat og er i sagen dømt efter straffelovens bestemmelse om at billige terror.

Det er ifølge anklageskriftet ytringer som "Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt", der fik Statsadvokaten i København til at rejse tiltale mod influenceren.

Dermed blev der henvist til angrebet på musikfestivalen Supernova, hvor mindst 250 gæster blev dræbt, da Hamas gik ind i Israel den 7. oktober.

Københavns Byret lægger i afgørelsen vægt på, at videoen er delt med Ahmad Elchaabis mange følgere, der både er børn og voksne.

Derudover lægges der vægt på, at han efter udtalelserne afspillede musik, som han dansede til, hvilket ifølge rettens begrundelse fremstod som en fejring af angrebet.

Det er den første sag om billigelse af Hamas-angrebet, som retten har behandlet. Der er også rejst tiltale i tre andre sager.

Selv har Ahmad Elchaabi tidligere forklaret i retten, at han er en gøgler og kun laver satire på sin profil på Snapchat.

- Jeg havde ikke en dårlig intention med det her. Det er faktisk bare for at få folk til at grine, sagde han.

Ahmad Elchaabis forsvarer Raquel Alex Esteves ønskede ham frifundet, da han ifølge hende har været ubevidst om, at der var tale om billigelse af terror. Og at man ikke kan straffe for satire eller en joke.

- Der er tale om en joke, som for nogen kan virke usympatisk, har hun tidligere sagt i retten.

Stod det til specialanklager Søren Harbo, skulle Ahmad Elchaabi have haft en ubetinget dom, som skulle afsones. Harbo havde derfor forlangt, at influenceren blev idømt et halvt års ubetinget fængsel for videoen.

- Jeg er yderst tilfreds med, at retten har fundet ham skyldig, men jeg er ikke enig i strafudmålingen, og anklagemyndigheden vil nu overveje, om dommen skal ankes, siger Søren Harbo til Ritzau.

Ved udmålingen af straffen har retten lagt vægt på, at Elchaabi ikke tidligere er straffet af betydning for denne sag, og at han derudover har gode personlige forhold, står der i dommen.

Den 26-årige influencer har - lige som anklagemyndigheden - en frist på to uger til at afgøre, hvorvidt han vil anke dommen. Om det skal ske, er endnu ikke besluttet, oplyser hans forsvarsadvokat, Raquel Esteves.

- Nu skal vi lige have nærlæst dommen, inden vi tager stilling til en eventuel anke, siger hun til Ritzau.

/ritzau/