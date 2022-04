To indsatte fra det lukkede fængsel Renbæk Fængsel i Sønderjylland er stukket af.

De har været på fri fod siden onsdag 27. april.

Det bekræfter Kriminalforsorgen til B.T.

»Kriminalforsorgen kan bekræfte, at to indsatte er undveget fra Renbæk Fængsel 27. april,« lyder det fra pressekonsulent Sabrina Ejstrup.

»De indsatte er nu efterlyst ved politiet, og Kriminalforsorgen undersøger nu sagen nærmere, for at finde ud af, hvad der er sket.«

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter også over for B.T., at man har efterlyst de to personer.

Det er endnu uvist, hvordan de er stukket af, og hvad de er blevet dømt for.

B.T. følger sagen.