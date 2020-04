Kriminalforsorgen har indgået aftale med firma om at levere arbejdskraft til produktion af værnemidler.

Det er ikke kun tøjklemmer, der bliver produceret i værkstederne i landets fængsler. Kriminalforsorgen har netop indgået en aftale med en privat virksomhed om at indsatte skal deltage i produktionen af værnemidler til sundhedssektoren.

Nærmere bestemt er der tale om produktion af visirer, som skal beskytte sundhedspersonale mod risikoen for at blive smittet af blandt andet coronavirus.

I en pressemeddelelse fortæller Kriminalforsorgen, at en privat virksomhed i sidste uge rettede henvendelse. Virksomheden havde indgået en aftale med Danske Regioner om at levere værnemidler, men manglede arbejdskraft.

- I kriminalforsorgen er vi rigtig glade for at kunne bidrage til, at sundhedssektoren har adgang til de værnemidler, de har brug for under Covid-19 epidemien, siger Tina Engelbrecht Ising, som er chef for Kriminalforsorgens afdeling for resocialisering, i pressemeddelelsen.

- Samtidig giver det rigtig god mening, at de indsatte kan være med til at hjælpe med at løse en vigtig samfundsopgave, siger hun.

Kriminalforsorgen oplyser, at produktionen allerede er sat i gang i ét fængsel, og at flere vil følge trop i den kommende tid.

Når man er i fængsel, så skal man enten arbejde, uddanne sig eller modtage behandling. Arbejdet giver ifølge Kriminalforsorgens hjemmeside en grundløn på 10 kroner og 38 øre. Med tillæg kan lønnen stige til 16 kroner og 70 øre.

/ritzau/