Da 112 alarmen lød onsdag den 2. januar kl. 07:35, gik det akutte beredskab i gang hos Fyens Politi, Beredskab Fyn og Det Akutte Sundhedsberedskab.

Alle vidste præcis, hvad de hver især skulle gøre i en krisesituation, men ingen vidste, hvilket syn de ville blive mødt af, når de kom ud på lavbroen mellem Fyn og Sjælland.



Det eneste, redningsmandskabet vidste på forhånd, var det, som de første meldinger havde forberedt dem på:

At et tog havde ramt noget gods på Storebæltsbroen. At der var mellem 100 og 200 passagerer ombord. At mere end 10 var såret. Og et en havde hjertestop.



Fyens.dk har talt med to af redningsfolkene. René Cording Jensen, der er viceberedskabsdirektør hos Beredskab Fyn og Søren Mikkelsen, der er indsatsleder hos Ambulance Syd i Odense.

Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg efter togulykke på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg efter togulykke på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen



Onsdag morgen var Søren Mikkelsens opgave at redde liv og reducere skader, desuden skulle han melde ind til alarmcentralen i Odense, hvor mange tilskadekomne der var ombord på toget.



Allerede på vej mod ulykkesstedet ringede han til hospitalet og bad dem holde sig klar. Ligesom flere redningshelikoptere og fem til seks ambulancer og læger var på vej mod Storebæltsbroen.



Under normale omstændigheder tager det 18 minutter for en ambulance at køre turen fra Odense til Storebæltsbroen, men den hårde vind og trafikken gjorde det svært for redningsmandskabet at nå frem onsdag morgen.

Broen var lukket fra Fyn mod Sjælland og køen på motorvejen var lang. Flere steder var bilister trukket ud i nødsporet og redderne måtte zig zagge sig frem.

Selvom Fyns Politi valgte at lukke motorvejen i retningen mod Fyn, så redningsmandskabet kunne komme frem af den vej, tog det 36 minutter, før de første ambulancer nåede ulykkesstedet.



Indsatslederne gik straks i gang. Hver især havde de en opgave at tage sig af. Beredskab Fyn skulle sikre forholdene, så redningsmandskabet kunne få ro til deres arbejde.



De skulle jorde strømmen og skabe sikre adgangsveje fra broen til togskinnerne. Mellem de to er der et 1,8 meter bredt stykke med direkte udsigt til åbent vand nedenunder.



Mens arbejdet stod på, gik indsatsleder Søren Mikkelsen den første tur gennem toget for at skabe sig et overblik over de tilskadekomne, og vurdere hvem, der skulle have hjælp først.