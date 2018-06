En indsat var på vej ud af badet, da han pludselig overfaldt en fængselsbetjent i Vestre Fængsel.

København. En fængselsbetjent blev fredag overfaldet af et bandemedlem i Vestre Fængsel i København.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete ifølge forbundet helt umotiveret, da den indsatte kom ud fra badet.

Overfaldsmanden havde puttet en dåse tun i en sok, som han brugte som våben.

I pressemeddelelsen oplyses det ikke, hvordan offeret har det efter slagene, som ramte hårdt i baghovedet flere gange.

- Det er en fuldstændig uacceptabel udvikling. Voldspsykopater fra LTF (Loyal To Familia, red.) må under ingen omstændigheder få lov ustraffet at slå løs på betjente, når det passer dem.

- Der er kun et svar, og det er nultolerance, siger Kim Østerbye, der er formand i Fængselsforbundet.

Sagen er da også blevet anmeldt til politiet.

Vestre Fængsel er et arresthus. Det vil sige, at fængslet som udgangspunkt kun bruges til personer, der sidder varetægtsfængslet.

Når dømte skal afsone deres domme, foregår det i afsoningsfængsler rundt om i landet.

/ritzau/