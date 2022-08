Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I slutningen af 2021 kulminerede det med en straffesag og en dom, da formanden for Foreningen for Danske Kræftramte Børn, Mikkel Nørrelund Olsen blev idømt halvandet års fængsel for svindel i Østre Landsret.

Svindlen drejede sig om flere millioner kroner, der skulle være indsamlet til kræftramte børn.

Nu skal Indsamlingsnævnet, mener regeringen ifølge et nyt lovforslag, have flere muligheder for at kunne afsløre svindel, hvidvask og finansiering af terror, der sker via offentlige indsamlinger hos danskere, således at indsamlede midler rent faktisk bruges til formålet, skriver Jyllands-Posten.

Et af redskaberne vækker dog 'mistænkelighed'. For når danskere spytter i kassen for at støtte et formål, skal indsamleren på forhånd have godkendt indsamlingen og formålet hos nævnet, hvor indsamleren også skal have afleveret et regnskab til godkendelse.

Indsamlingsnævnet kan i nogle tilfælde ikke undersøge en sag til bunds, da nævnet ikke kan kræve oplysninger fra andre end indsamleren eller hjælpeorganisationen selv. Og hvis de ikke vil samarbejde, er nævnet tvunget til at politianmelde indsamleren eller underrette politiets hvidvasksekretariat.

Regeringen vil derfor gøre det muligt for Indsamlingsnævnet, uden retskendelse vel at mærke, at hente oplysninger direkte hos blandt andet indsamlerens pengeinstitut eller revisor, selvom informationerne er tavshedsbelagte under anden lovgivning. Men redskabet er så vidtgående, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, mener Dommerforeningens formand, landsdommer Mikael Sjöberg.

»Vi er generelt betænkelige ved, at man går uden om domstolssystemet i sager, hvor man tidligere skulle have en kendelse. Det kræver vægtige argumenter,« siger han til Jyllands-Posten.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra justitsminister Mattias Tesfaye (S).

Denne artikel er fra Berlingske.