Manden, der sidste år skød og dræbte en ulv ved Ulfborg, fortjener en medalje. Det mener hans søn, der har startet en pengeindsamling til sin far, ulvedræberen.

I september blev 67-årige Mourits Troldtoft idømt 40 dages betinget fængsel, da Vestre Landsret kendte ham skyldig i at have skudt og dræbt en ulv ved Ulfborg i Nordjylland. Ved samme lejlighed mistede han sit jagttegn.

Siden har Mourits Troldtoft modtaget både hademails og dødstrusler, men ifølge hans søn Steffen Troldtoft er der også mange, der ser ulvedræberen som en helt. Derfor har han oprettet en indsamling til fordel for sin far.

»Vi er blevet opfordret til at lave en indsamling. Nu er vi nået til det sted, hvor retssagen er overstået, så vi påvirker den ikke ved at lave en indsamling,« siger Steffen Troldtoft, der er formand for Foreningen Ulvefrit Danmark.

Ulven mødte sin banemand den 16. april 2018, da den strejfede omkring på en mark, der var ved at blive pløjet.

Ikke langt derfra sad Mourits Troldtoft bag rettet i sin Toyota Landcruiser og observerede ulven med sin Leupold jagtkikkert.

Han skiftede kikkerten ud med sin jagtriffel, og med tre skarpe skud satte han en endegyldig stopper for ulvens strejfen.

Drabet blev filmet af nogle ulveentusiaster, og videoen af ulvens fald kan ses øverst i denne artikel.

Retten fandt, at ulvedrabet var en klar overtrædelse af både jagtloven og bekendtgørelsen om artsbestemmelse. Ulve er totalfredede og lever kun i ganske få eksemplarer, der kom til Danmark for otte-ni år siden.

Indsamlingen til Mogens Troldtoft foregår via plastikbeholdere, der er sat op i en butik i Ulfborg, og via en hjemmeside.

»Vi køber en medalje, og resten af pengene får han på en gavecheck. Det har været en hård omgang. Udover chikane og trusler så har han også mistet tilliden til retssystemet,« siger Steffen Troldtoft.

Nu siger du medalje. Hvilken medalje skal han have for at skyde en ulv?

»Det ved jeg ikke. Pas. Det finder vi ud af.«

Hvorfor skal han have en medalje for at bryde loven?

»Modstandsfolkene under anden verdenskrig - fortjente de ikke en medalje? Det vil jeg sammenligne det med. Det er civile courage det her, fordi politikerne ikke har fået styr på lovgivning. Vi får at vide, at ulvene ikke er et problem, og at de er sky, men i virkeligheden er de er et problem, og de er ikke sky.«

Målet med indsamlingen er ifølge hjemmesiden 25.000 kroner. Foreløbig er der indsamlet omkring 300 kroner via internettet, men derudover har indsamlingen også indbragt en lang række kritiske kommentarer.

'Denne indsamling er simpelthen for latterlig. At belønne en kriminel med medalje og penge kan kun betyde, at I er nogle rablende gale mennesker,' lyder en af kommentarerne.

De vrede kommentarer kommer ikke bag på manden bag indsamlingen.

»Vi er udmærket godt klar over, at det her er en kontroversiel indsamling. Grunden til, at vi har startet indsamlingen, er, at jeg har fået mere end 100 henvendelser fra folk, der mener, at han fortjener en medalje,« siger Steffen Troldtoft.

Foreningen Ulvefrit Danmark ønsker loven ændret, så det er tilladt at skyde det, foreningen kalder 'problemulve', som ikke udviser sky adfærd over for mennesker.