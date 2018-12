Østjyllands Politi indsamler overvågning fra Århus for at finde ud af, hvad der er sket med 27-årige Steffen Dam Jensen, der har været forsvundet siden 1. december.

»Vi indsamler overvågning fra butikker og bygninger for at kortlægge hans færden den aften, han forsvandt,« siger Jakob Christensen, der er pressemedarbejder i Østjyllands Politi.

Steffen Dam Jensen har været sporløs forsvundet siden natten til lørdag den 1. december, hvor han forlod en firmajulefrokost på Restaurant Lave på Åboulevarden i Aarhus.

Han blev sidst set klokken 1:30 ved 7-Eleven på Nørreport, hvor han købte et pølsehorn. Politiet har offentliggjort fotos optaget både med overvågningskameraer og med en mobiltelefon ved 7-Eleven.

Steffen Dam Jensen foran 7-Eleven den nat, han forsvandt Vis mere Steffen Dam Jensen foran 7-Eleven den nat, han forsvandt

»Der er nogle andre unge mænd, som også har fået noget at drikke, der optager en video med deres mobiltelefon. I den video er Steffen Dam Jensen tilfældigvis med,« siger pressemedarbejderen om det billede, politiet offentliggjorde 5. december.

I videoen giver han en thumbs-up. Det var sidste livstegn fra Steffen Dam Jensen. Herefter ender sporet blindt.

»Vi har nogle vidner, der har set Steffen Dam Jensen forskellige steder, så nu ser vi, om vi kan finde noget overvågning, der kan bekræfte disse vidneudsagn. Vi vil fortsat også gerne have henvendelser fra offentligheden,« siger Jakob Christensen.

Steffen Dam Jensen forlod festen uden sin jakke og sin telefon.

Billede fra overvågningen ved 7-Eleven Vis mere Billede fra overvågningen ved 7-Eleven

Ingen ved, hvorfor han gik, for han havde aftalt med sin kæreste, at hun skulle hente ham, når festen var slut.

Steffen ringede aldrig som aftalt, og siden har både familien, politiet og frivillige fra Missing People ledt efter ham.

Østjyllands Politi efterforsker sagen bredt, men der er ifølge pressemedarbejderen intet som tyder på, at Steffen Dam Jensen har været udsat for en forbrydelse.

»Der er intet som indikerer, at han er blevet udsat for en kriminel handling.«

Politiet undersøgte mandag og tirsdag havnen i Århus med hjælp fra Østjyllands Brandvæsen og marinehjemmeværnet, der søgte med sonar efter den forsvundne mand.