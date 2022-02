Klokken 12 tirsdag sad en 41-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han var sigtet for salg af narkotika ved en adresse i Bispehaven i Aarhus.

Den 41-årige mand var i besiddelse af 640,52 gram heroin, 172,05 gram kokain, 174,77 gram hash samt 219 ulovlige piller.

Manden blev anholdt klokken 15.50 mandag i forbindelse med, at politiets specialpatrulje var på besøg i området.

Her blev han fundet i besiddelse af salgsposer med kokain og heroin og blev sigtet for salg af narkotika. Han blev dog løsladt igen efter et par timers ophold på politigården.

Senere på aftenen kom politiet dog i besiddelse af nogle oplysninger om, at den 41-årige mand havde rådighed over en lejlighed i Bispehaven, hvor der muligvis befandt sig mere narkotika.

Lejligheden tilhører den 41-åriges ekskone, og da politiet kiggede forbi senere på aftenen, fandt de ganske rigtigt både heroin, kokain, hash og ulovlige piller på adressen.

Betjentene kørte herefter retur til den 41-årige mand, og han blev anholdt. Det samme gjorde hans 45-årige ekskone. Begge blev sigtet for salg af narkotika, det er dog kun den 41-årige der blev fremstillet i grundlovsforhør.

Den 41-årig erkendte det hele under grundlovsforhøret og fik en straksdom på fem års fængsel.

Han blev varetægtsfængslet med henblik på afsoning.