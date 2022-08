Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 42-årig håndværker fra Horsens er blevet indlagt på hospitalet efter en arbejdsulykke torsdag formiddag.

Her faldt et træelement ned over manden.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Den 42-årige er indlagt på Regionshospitalet Horsens efter arbejdsulykken, som skete på en adresse på Næsset i Horsens torsdag klokken 12.40.

»Han er ikke livsfarligt skadet, men der er nogen personskade, og han er indlagt,« siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, til Horsens Folkeblad.

Præcis hvilke skader håndværkeren pådrog sig, oplyser politiet ikke.

Arbejdstilsynet er blevet underrettet om arbejdsulykken.