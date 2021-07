Politiet opfordrer til at tage ekstra forholdsregler for tiden.

Mens mange danskere i øjeblikket er draget på ferie, oplever politiet nemlig indbrudstyve i høj kurs.

Alene onsdag fik Sydøstjyllands Politi fem anmeldelser om indbrud i villaer og i en staldbygning. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Og det er ikke det eneste sted, indbrudstyvene har taget sit indtog.

5 vigtige råd mod indbrud 1. Vær en aktiv nabohjælper 2. Tænd lys ude, og klip hækken 3. Gør det svært at bryde ind 4. Undgå tyvekoster - brug sikre betalingsformer 5. Ring 114 ved mistanke om indbrud Kilde: Bo trygt i samarbejde med Rigspolitiet

Antallet af indbrud på landsplan viser nemlig for første gang i lang tid en stigning.

Helt konkret har der været 3.158 anmeldelser i andet kvartal af 2021 ifølge Danmarks Statistik. Det er en stigning på 12 procent sammenlignet med kvartalet sidste år. Selvom det er en relativt lille stigning, får det alligevel Bo trygt til at råbe vagt i gevær.

»Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation om, at Danmark nu er åbnet igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem,« siger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo trygt i en pressemeddelelse.

Politiet fortæller derfor, at der er god grund til at tage ekstra forholdsregler lige nu, hvor mange boliger er ekstra udsatte, mens folk er på ferie.

Indbrudstyvene har nemlig flere tricks i bogen, som de bruger til at tjekke, om der er nogen hjemme i boligen.

»Vi ved, at de tidligere har sat klistermærker på låget til skraldespanden. Hvis det ikke er opbrudt efter et par dage, kunne det tyde på, at der ikke er nogen hjemme. Derfor er det rigtig fint, hvis man får naboen til at tjekke skraldespanden,« fortæller vicepolitiinspektør fra Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Han opfordrer desuden også til, at man eventuelt laver aftaler med sine naboer om at parkere i hinandens indkørsler. Hos Bo trygt opfordrer man også til at være opmærksom på indbrud i øjeblikket.

»I sommerferien handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede, man ikke har set før. De gode råd er hørt før, men vi bliver ved med at gentage dem, for vi ved, at det er dem, der virker, siger Britt Wendelboe.