To indbrudstyve valgte natten til onsdag det forkerte nabolag at gå på rov i.

Da de i nattens mulm og mørke brød ind i et hus på Nørre Boulevard i Randers, var der nemlig et ekstra sæt øjne på dem.

Øjnene tilhørte en nabo i 50erne, der lidt efter midnat stod op for at drikke et glas vand. Ud af vinduet kunne han se lys tændt hos naboen og to mænd, der luskede rundt indenfor.

Det undrede ham. Særligt fordi han vidste, at naboen ikke var hjemme.

Derfor vækkede han sin kone og bad hende ringe til politiet, mens han selv gik over på den anden side af vejen for at undersøge, hvad der foregik i huset.

Foran huset stødte han på de to indbrudstyve, som han modigt spurgte, hvad de lavede på stedet.

De svarede nervøst, at de var igang med at flytte, men den forklaring købte naboen ikke. Derfor bad han de to mænd blive på stedet.

Ikke overraskende havde de to mænd ikke helt rent mel i posen og stak derfor i løb.

Ville du have konfronteret gerningsmændene, hvis du var i genboens sted?

Naboen var dog ikke sådan at løbe om hjørner med og begyndte straks at løbe efter de to indbrudstyve.

Under jagten gled den ene mand i noget grus, og det lykkedes genboen at holde ham fast, med hjælp fra sin søn, som også var vågnet og var gået ud på gaden for at hjælpe sin far.

Kort efter ankom Østjyllands Politi til stedet, hvor de anholdte den ene indbrudstyv - en 28-årig mand.

Betjentene fandt amfetamin og kokain i hans lommer, og han blev derfor sigtet for både indbrud og besiddelse af narko.

Det lykkedes den anden indbrudstyv at stikke af, og det har endnu ikke lykkedes Østjyllands Politi at lokalisere ham.

De opfordrer ham derfor til at melde sig selv.

'Mød op på stationen eller ring til os via 114. Så går det hele meget lettere,' skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De skriver desuden, at de gerne hører fra borgere, som har tips, der kan føre dem til den anden gerningsmand.