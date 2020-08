Danskerne er mere udsatte for indbrud og tyveri under den hedebølge, der rammer landet de kommende dage.

If Skadeforsikring melder i en pressemeddelse, at man under sommervarmen selv hjælper til at være udsat.

Det skyldes åbne vinduer og døre på klem.

Forsikringsselskabet har sammenlignet de seneste somres indbrudstal. Her så man 13 procent flere tyverier i den varme sommer i 2018, overfor den koldere af slagsen i 2019.

Derfor har forsikringsselskabet et klart råd, når man ikke er hjemme – også selvom varmen er massiv: Luk døre og vinduer helt i.

Vinduet skal lukkes og haspen skal på for at undgå indbrudstyve. Foto: Thomas Freitag Vis mere Vinduet skal lukkes og haspen skal på for at undgå indbrudstyve. Foto: Thomas Freitag

Under nedlukningen af Danmark var der færre indbrud end normalt. Det kan nu komme til at få en negativ effekt.

»Der er givetvis indbrudstyve eller tyvebander, der vil forsøge at indhente det forsømte fra foråret,« siger kommunikationschef i If Skadeforsikring, Birgitte Ringbæk.

Hvis indbruddet sker igennem et åbent vindue eller dør, bliver det ikke vurderet som et normalt indbrud. De skal være lukket og forsvarligt låst, hvis ikke forsikringen kun skal dække indbrudet som 'simpelt tyveri.'

Ellers dækker forsikringen kun en begrænset del af eksempelvis stjålne smykker, kontanter, dyr elektronik og designermøbler.

Forsikringsselskabet melder også, at børneværelser er i risikozonen.

»Har man større børn, der har for vane at lukke døren til deres værelse, så tag en snak med dem om vigtigheden i at lukke vinduerne, når de forlader værelset,« fortæller kommunikationschefen og fortsætter:

»Budskabet er vigtigt året rundt.«