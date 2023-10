Det gik ikke helt som forventet for to mænd i 30'erne, der fredag aften var i færd med at begå flere indbrud i Farum.

For efter at have begået det første indbrud, fik de en mistanke om, at de var ved at blive opdaget.

Rigtig nok var en politibil på vej til stedet, som studsede over, at der pludselig kom en bil kørende med høj hastighed.

Politiet satte efter bilen, og jagten førte til, at begge biler forulykkede på Frederiksborgvej i Farum. Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet.

»Den ene bliver anholdt i bilen, mens den anden stikker af til fods. I bilen fandt man tyvekoster fra et indbrud,« fortæller anklager Rikke Hald fra Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi udsendte efterfølgende en efterlysning på gerningsmanden, der stak af til fods. Det viste sig, at gerningsmanden var hoppet i en taxa og var endt på Københavns Hovedbanegård.

Her lykkedes det Københavns Politi at anholde manden.

De to mænd bliver lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor de er sigtet for tyveri.

Det er endnu uvist, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen.

