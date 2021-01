Tre indbrudstyve fik natten til torsdag en lang næse, da de stjal et pengeskab i Assens Bowlingcenter.

For pengeskabet var nemlig fuldstændig tomt.

Det skriver fyens.dk.

Indbruddet fandt sted ved 03-tiden, forklarer Frank Larsen, der ejer bowlingcenteret i Assens, over for mediet. Han kalder tyvenes gerning for »mere end ualmindeligt dum«.

»Vi har ingen kontanter. Der er ikke en gang byttepenge. De ligger i banken,« siger han og tilføjer, at centeret har været lukket i over en måned på grund af corona-nedlukningen i Danmark.

Ejeren har en formodning om, at de tre gerningsmænd også var dem, der brød inde i samme bowlingcenter i efteråret.

Det er dog ikke noget, Fyns Politi har bekræftet.

Foruden det stjålne pengeskab blev tre døre ifølge politiet ødelagt samt flere alarmsensorer smadret.

I forbindelse med røveriet har politiet efterlyst tre personer, der beskrives som mænd og muligvis af udenlandsk herkomst. De var iført mørkt tøj, hvoraf den ene havde kasket på.

Fyns Politi vil meget gerne høre fra borgere, der har oplysninger i sagen,

Man kan kontakte politiet på telefonnummer 114.