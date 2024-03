Natten til onsdag forsøgte en eller flere at komme ind i en spillehal i Ringsted. Men ejeren skræmte dem væk.

En eller flere ukendte indbrudstyve forsøgte natten til onsdag at finde vej ind i en spillehal på Nørregade i Ringsted.

Til formålet brugte gerningsmændene en stiksav til at skære sig gennem flere tomme butikslokaler for at komme ind i spillehallen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en døgnrapport torsdag.

Ejeren af spillehallen havde dog allerede tidligere opdaget, at der var kommet et hul i væggen ind til hans butik. Derfor sov han på stedet, og det skræmte formentlig indbrudstyvene væk.

Politiet formoder, at motivet var at finde kontanter i spillehallen, men ejeren havde ikke nogle liggende.

Gerningsmændene havde tilsyneladende gemt sig i torvehallerne ved lukketid, oplyser politiet. Det er uvist, om der er en eller flere personer involveret, eller hvem de er.

Derfor søger politiet vidner, der enten har set noget mistænkeligt omkring lukketid, eller som i løbet af natten har set personer bevæge sig væk fra stedet.

/ritzau/