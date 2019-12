Politi opfordrer folk til at koordinere overvågning af huse med nære naboer for at undgå indbrud i julen.

Mange er væk fra hjemmet i juledagene, og det ved tyvene også. Fra fredag, hvor politiet begyndte at optælle antallet af juleindbrud i private boliger, er der anmeldt over 250 indbrud i landets politikredse.

Indbrudstyvene har været særligt glade for Nordsjælland, der har taget imod 56 af anmeldelserne.

Det kommer ikke bag på Carsten Spliid, der er linjechef for forebyggelse og nærhed ved Nordsjællands Politi, at det er et populært område for langfingrede folk.

- Vi har historisk set flest indbrud, og derfor er det ingen overraskelse.

- Langt hen ad vejen tror vi, at det skyldes, at vi har en stor mængde velstillede borgere og indbrudsinteressante boliger, siger han.

Ifølge ham har der været et generelt fald på ti procent i antallet af indbrudsanmeldelser i politikredsen det seneste år. Derfor krydser Carsten Spliid fingre for, at den tendens vil fortsætte over juledagene.

- Jeg håber, at juleindbruddene vil afspejle resten af året, siger han.

11 ud af landets 12 politikredse har oplyst antallet af indbrud de seneste dage til Rigspolitiet, og mens Nordsjælland topper opgørelsen med flest indbrud, har der været færrest tyve på spil i København. Kun ni indbrud er anmeldt fra fredag til søndag.

Bornholms Politi er ikke med på listen.

Et indbrud kan dog være anmeldt, længe efter at indbruddet fandt sted. Netop de indbrud er svære for politiet at opklare, fortæller Carsten Spliid.

- 95 procent af vores indbrud er efteranmeldte, hvor beboere kommer hjem og konstaterer, at der har været indbrud. Så er tyven over alle bjerge. I de tilfælde skal vi efterforske os frem til gerningsmanden.

- Hvis nogle ser noget mistænkeligt, hvor en person lusker rundt, eller der er biler, der ikke hører hjemme, så vil vi gerne høre det. Så har vi en større chance for at tage tyvene på fersk gerning, siger han.

Hvis man ønsker at tyverisikre sin bolig bedst muligt, er det ifølge Carsten Spliid vigtigt at låse og måske endda udskifte døre og vinduer.

Desuden kan man blive en del af indsatsen Nabohjælp, der er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

Her kan naboer få ens hus til at se beboet ud, mens man er væk - eksempelvis ved at tømme postkassen, parkere i indkørslen eller smide poser i ens skraldespand.

/ritzau/