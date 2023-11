En vaks betjent kunne ikke lade være med at reagere som politikvinde, da hun i sin fritid opdagede, at et indbrudstyveri var i fuld gang.

Tirsdag formiddag klokken 10.43 bemærkede hun, at to indbrudstyve var ved at begå indbrud i en villa på Mørbjergvænget i Vindinge ved Roskilde.

Derfor ringede hun 112, og nøjedes i første omgang med holde sig uset og observere mod de to gerningsmænd.

Samtidig kunne hun give gode meldinger til vagtcentralen hos Midt- og Vestsjællands Politi, som sendte flere patruljer til stedet.

Da den første patrulje kom frem, stak de to gerningsmænd af til fods med betjentene lige i hælene.

De forsøgte at gemme sig, men den ene blev hurtigt fundet og anholdt i en nærliggende have.

Den anden indbrudstyv var kommet lidt længere væk, men blev fundet i en skraldespand, hvor han havde forsøgt at skjule sig.

De to anholdte mænd – en 25-årig og en 30-årig fra Litauen – blev taget med til politistationen til afhøring. Politiet undersøgte gerningsstedet og hundepatruljer afsøgte flugtruten for tabte koster.

Da politiet efterforskede sagen nærmere, fandt man frem til flere andre indbrud, som de to mænd også kunne mistænkes for at stå bag.

De blev derfor ud over indbruddet på Mørbjergvænget i Vindinge sigtet for et indbrud på Lysholmparken i Osted torsdag middag, hvor de blev opdaget af en borger og stak fra stedet. Og et indbrudsforsøg på Stovdyssevej i Gundsømagle om formiddagen 7. november, hvor gerningsmændene blev forstyrret af en beboer.

De to mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling. Resultatet af retsmødet er endnu ikke kendt.