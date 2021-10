En indbrudstyv i Odense var mandag på rov efter noget, de fleste nok ville kategorisere som ganske usædvanlige tyvekoster.

For efter at have gennemrodet et helt hus på Berberisvænget, der ligger i Odense-bydelen Korup, var tyven blandt andet taget derfra med vin og slik.

Det oplyser Eriks Skov, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Indbrudstyven er kommet ind gennem et stuevindue i haven, som højest sandsynligt er blevet brudt op med et koben,« fortæller Erik Skov.

Herfra har indbrudstyven så rodet huset igennem.

Og undervejs i sin gennemrodning af det private hjem er det ikke utænkeligt, at tyven er blevet lækkersulten og måske også tørstig, og derfor undervejs har ladet sig friste af både vin og slik.

I hvert fald er det blandt andet, hvad man har kunnet konstatere, at der er blevet stjålet fra huset. Om tyven også var fristet af andre godter, kunne politiet dog indtil videre ikke oplyse.

»Vi modtog en anmeldelse om indbrud mandag klokken 08:17 og har efterfølgende sikret flere spor i huset,« oplyser Erik Skov i den forbindelse.