En 32-årig mand måtte tage benene på nakken, efter han forleden nat begik indbrud i en villa i Ølsemagle ved Køge.

Den 32-årige var tilsyneladende ikke klar over, at boligens mandlige beboer er politibetjent, og at han var hjemme.

Politibetjenten reagerede resolut og eftersatte indbrudstyven.

Flugtforsøget viste sig da også at være forgæves.

Politibetjenten løb manden op og tilbageholdt ham, indtil politiet var fremme og fik ham anholdt, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

Tyven var ifølge politiet formentlig kommet ind ad formentlig en ulåst dør, men nåede ikke at stjæle noget, da han blev opdaget.

Ikke desto mindre er han nu idømt en længere fængselsdom.

Tirsdag blev manden fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, hvor en dommer idømte ham seks måneders fængsel.

Der var tale om en straksdom til den 32-årige, der tidligere i år også er blevet idømt frihedsstraf for indbrudskriminalitet.

Den dømte mand kommer fra København, oplyser politiet.