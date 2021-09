Natten til mandag lå en 65-årig kvinde og sov trygt i sit hjem på Annaholmsgade i Odense. Eller hun troede i hvert fald, at søvnen var tryg.

For pludselig blev kvinden vækket af støj fra stuen, og hun stod op for at undersøge, hvad der skabte påstyr. Og det viste sig, at en indbrudstyv var i gang med at gå på rov i hendes hjem.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T. mandag morgen.

Kvinden skyndte sig derfor efter at have opdaget indbrudstyven i sin stue at løbe over til sin nabo, hvor hun kontaktede politiet.

»Vi modtog en anmeldelse fra en kvinde i Odense klokken 00:38 om, at en mand var brudt ind i hendes hjem,« siger Milan Holck Nielsen.

Politiet ankom hurtigt derefter til kvindens hus, hvor tyven stadig var i færd med at shoppe gennem kvindens private ejendele. Det skulle vise sig at være en 38-årig mand, som politiet derfor anholdt og tog med på politistationen.

Men hvordan manden er brudt ind i den 65-årige kvindes hus, og hvad han helt præcist har været på rov efter, kan vagtchefen ikke sige noget om.

»Den sag ligger nu i efterforskningens hænder. Jeg ved dog, at gerningsmanden er blevet afhørt her til morgen,« afslutter vagtchefen.