En indbrudstyv forsøgte mandag aften at stikke af fra politiet i Aalborg.

Det førte til både vanvidskørsel og flere forsøg på at køre ind i en politibil.

Det lyder som en scene fra en amerikansk film, men det var ikke desto mindre virkeligheden i den nordjyske hovedstad mandag aften ved 20-tiden.

Her blev en politipatrulje opmærksom på en mistænkelig bil på en adresse i Aalborg Øst i forbindelse med en sag om tyveri – formentlig af dyre cykler til en værdi af flere hundredtusinder.

»Vi eftersætter en varebil, som kører ud på motorvejen med 130 km/t. På et tidspunkt forsøger føreren at køre ind i patruljebilen,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Han forklarer, at politibilen på det tidspunkt kørte ved siden af varebilen, og at føreren forsøgte at trække sit køretøj ind i siden på patruljen.

Den formodede indbrudstyv kørte derefter ind gennem byen igen, hvor han passerede adskillige røde lys og endnu engang forsøgte at køre ind i politiet.

Til sidst lykkedes det føreren af varebilen og de to andre, politiet mener, han havde med i bilen, at smide køretøjet ved en skole og stikke af.

»Heldigvis kom ingen noget til, og omkring midnat lykkedes det os at anholde føreren af varebilen på samme adresse, hvor biljagten begyndte,« fortæller Jess Falberg.

Det drejer sig om en 43-årig mand, som er »særdeles godt kendt af politiet« for både tyveri, volds- og narkosager.

Han bliver nu sigtet for at have bragt andres liv og førlighed i fare og bliver efter al sandsynlighed fremstillet i grundlovsforhør senere i dag.