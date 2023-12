En anholdelse af en indbrudstyv får politiet til at advare mod uønskede gæster de kommende uger i forbindelse med julen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Lad os starte med anholdelsen.

Politiet observerede søndag en 59-årig mand, der kom gående i Kildeparken i Aalborg. Hans adfærd blev betragtet som mistænkelig.

Derfor valgte man at foretage en visitation:

»Og under visitation af manden blev han blandt andet fundet i besiddelse af tyvekoster, der stammer fra indbrud, som er begået i Aalborg,« siger politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Han er siden blevet sigtet for i alt to indbrud – og ved Retten i Aalborg mandag blev han fremstillet i et grundlovsforhør.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham frem til 15. januar næste år.

Politiet betegner ham som en omrejsende kriminel. De mistænker altså, at han ingen fast bopæl har i Danmark og ernærer sig ved at begå kriminalitet her i landet.

Politiets råd mod indbrud * Hils på andre i nabolaget og ønsk dem en glædelig jul – også dem du ikke kender. Det bedste værn mod indbrud er mennesker. Tyven vil hverken ses eller genkendes, og et simpelt 'hej' kan være nok. Monter lamper med bevægelsessensor uden for ved dit hus, så lyset tænder, når en tyv nærmer sig.



* Få huset til at se beboet ud, når du ikke er hjemme. Tænd lys i et par værelser. Lad lyset og radioen tænde og slukke ved hjælp af et tænd-og-sluk-ur. Du skal ikke lade lyset være tændt konstant – det afslører, at du ikke er hjemme.



* Overvej at klippe hækken, så tyven ikke kan arbejde i skjul i din have.



* Lås døre og vinduer forsvarligt og sørg for at værdifulde ting ikke kan ses ude fra.



* Hjælp naboen. Hold et vågent øje med naboens hus og parker din bil i deres indkørsel, hvis ikke de er hjemme. Du kan også smide affald i deres skraldespand og tømme deres postkasse, hvis de er udenbys.



* Lås skuret og ryd op i haven, så der ikke ligger redskaber fremme. Nogle indbrudstyve medbringer ikke værktøj, men finder det på gerningsstedet.



* Tilmeld dig Nabohjælp på nabohjælp.dk. Nabohjælp forebygger op til hvert fjerde indbrud, og det tager blot fem minutter at tilmelde sig.

»Vores efterfølgende efterforskning vil så vise, hvorvidt han skal sigtes for yderligere forhold,« siger efterforskningslederen.

Og ifølge politiet er der en risiko for, at ovenstående indbrud ikke bliver de eneste i julen. Noget, der bliver advaret mod hvert år.

Derfor anbefaler politiet, at man indbrudssikrer sit hus og til at være ekstra vaks:

»Ring endelig til os på telefon 114, hvis du ser noget mistænkeligt i dit nabolag, eller du studser over noget, der pludselig er anderledes. Ring hellere en gang for meget end en for lidt – så skal vi nok vurdere, hvorvidt tippet er relevant for vores arbejde.«

Mistænkelig adfærd kan blandt andet være personer, som går rundt i beboelseskvarteret eller ukendte køretøjer, der dukker op i området, og som ikke synes at have noget formål med kørslen i kvarteret, oplyser politiet.

Og endelig har politiet fremsat en række råd mod indbrud.

Dem kan du se i faktaboksen længere oppe.