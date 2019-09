»Jeg synes, at det er forkasteligt.«

Sådan lyder reaktionen fra indbruds-offeret Sallie Nielsen, da hun hører om den nye rekord i ventetiden fra anmeldelsen af borgervendt kriminalitet til første dom.

Som det nu er kommet frem i B.T., er ventetiden i første halvår af 2019 på 359 dage.

I 2014 var der tale om et gennemsnit på 253 dage, så der er tale om stigning på 42 procent på fem år, og netop indbrud er en del af disse tal.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første halvår af 2019 var sagsbehandlingstiden af borgervendt kriminalitet fra anmeldelse til første dom på 359 dage mod 253 dage i 2014. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Justitsministeren efter B.T.-serie: Ofre skal hjælpes hurtigere

I Sallie Nielsens sag var der den 10. juli i år gået 423 dage, siden politiet optog rapport på hendes adresse lidt uden for Esbjerg.

Endnu længere tid oplevede Klaus Fischer fra Glostrup, der også blev udsat for et indbrud i sit hus. Han måtte vente i 624 dage fra anmeldelse til dommen faldt.

»Det giver dårlig smag i munden som betjent,« sagde han 30. juni til B.T.

Sallie Nielsen forklarer, at den lange ventetid rammer psyken ret hårdt.

»Når jeg kører hjem, så frygter jeg stadig at møde tyven. Jeg synes, at det viser, hvor hårdt ramt man bliver rent psykisk efter et indbrud,« siger Sallie Nielsen, der ligeledes måtte konstatere, at tyvene havde tæsket hendes hund Fjölnir.

Nu tyder det endda på, at ofre for netop indbrud fremover kan frygte en endnu længere ventetid.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har sagt o.k. til en handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten, der slår fast, at ofrene for personfarlig kriminalitet skal have kortere ventetid og bedre information.

Til gengæld dækker handlingsplanen ikke ofre, der ligesom Sallie Nielsen og Klaus Fischer, er udsat for et indbrud i sit hjem.

Som der står i planen, så vil ofre for andre typer forbrydelser end personfarlig kriminalitet formentlig mærke konsekvenserne af prioriteringerne. Det er især et faktum, hvis sagen ender i retten.

Sallie Nielsen bliver stærkt rystet over den melding.

Hun er nu nervøs for, at flere ofre for indbrud også bliver psykisk ramt, når de måske skal vente endnu længere.

»Ens traume bliver kun værre, jo længere tiden går, uden der kommer en afgørelse,« forklarer hun.