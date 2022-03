Natten til tirsdag klokken 03.37 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at tre personer var i færd med at begå indbrud i en guldsmedeforretning i Åbyhøj.

Her havde de tre personer forsøgt at få gitterporten op, og politiet rykkede derfor ud.

Men da betjentene ankom til stedet, havde personerne dog givet op og var kørt derfra i en sort VW af ukendt mærke og årgang.

Flere patruljer ledte efterfølgende i området efter bilen, men den blev ikke fundet.

Det var lige indtil en times tid senere, hvor politiet fik en anmeldelse om, at en bil stod i brand i Hasle i Aarhus V.

Da politiet ankom til stedet, var brandvæsnet allerede i gang med slukningsarbejdet, og der var kontrol over branden, der ikke udgjorde nogen fare for hverken personer eller nærliggende ejendomme.

Klokken 05.30 var branden endeligt slukket, men bilen var helt udbrændt.

Det var derfor ikke muligt at fastslå, hvordan branden var opstået. Det kunne dog ses, at bilen var en VW.

Politiet har nu en mistanke om, at det er den samme bil, der blev set under indbrudsforsøg ved guldsmeden, og at gerningsmændene bevidst har brændt den af.

Østjyllands Politi er fortsat i gang med at efterforske sagen og vil i den forbindelse meget gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set indbrudsforsøget, eller den sorte VW køre rundt i området.

Oplysninger kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.