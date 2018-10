Indbrudsbølgen er væltet ind over Silkeborg.

Siden 1. august 2018 har der 212 gange været indbrudstyve på spil, heraf 159 gange i private boliger. Det får nu det lokale politi til at bede befolkningen om hjælp.

»Jeg vil gerne komme med en soleklar opfordring til borgerne: Ring til os på tlf. 1-1-4, så snart du observerer noget mistænkeligt,« siger leder af lokalpolitiet i Silkeborg, Jens Ole Pedersen i en pressemeddelelse, der er sendt ud af Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det kan være en fremmed bil, der runderer i området, ukendte personer omkring et mørkt hus eller markeringer, som viser tyvene, hvor de skal slå til.«

FAKTA: Sådan forebygger du indbrud Tomme og mørke bygninger giver tyvene arbejdsro. Ved at følge disse råd kan du gøre dit hus til et mindre attraktivt mål. Få din bolig til at se beboet ud Brug tænd/sluk-ure, der automatisk tænder for lamper og evt. en radio i løbet af dagen

Lad rodet ligge, opvasken stå og vasketøjet hænge, når du forlader huset

Bed naboen tøm postkassen, bruge din skraldespand og parkere i din carport, når du er væk i længere tid Gør det besværligt for tyvene Sæt sensor på de udendørs lamper, så de tænder, når nogen nærmer sig huset

Sørg for, at døre og vinduer er af solide materialer og i god stand, så de er sværere at brække op. Døre og vinduer skal være lukket og låst, når du forlader huset.

Lås værktøj og haveredskaber, der kan bruges til at brække døre op eller knuse ruder, inde

Brug DNA-mærkning på kostbare genstande. Hjælp hinanden i nabolaget Hils på alle, du møder i nabolaget – både dem, du kender, og dem, du ikke kender. Spørg ukendte personer, om du kan hjælpe dem. Det kan skræmme potentielle tyve væk.

Fortæl dine naboer, hvis du ser noget mistænkeligt. Så kan flere holde øje og sikre deres hjem.

Opmærksomme naboer er et af de bedste værn mod indbrud. Undersøgelser viser, at op mod hvert fjerde indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp. Tilmelding til nabohjælp kan foretages på www.nabohjælp.dk Få flere råd om sikring af huset, DNA-mærkning og etablering af alarm og videoovervågning på www.stopindbrud.dk.

Han opfordrer til, at man hellere skal ringw en gang for meget end en gang for lidt.

Jens Ole Pedersen understreger, at politiet er gode til deres arbejde og arbejder på højtryk for at fange tyvene.

Men alligevel har de brug for årvågne borgere, som holder øje og melder ind.

For jo hurtigere, politiet bliver kaldt ud til et mistænkeligt forhold, desto hurtigere kan de reagere, hvis der er hold i anmeldelsen.

Og det øger alt andet lige politiets chance for at fange tyvene.

Tyvene er professionelle, kreative og hurtige, og derfor har politiet skruet op for indbrudsindsatsen inden for både forebyggelse, beredskab og efterforskning.

Særligt forebyggelse er borgere en stor del af, da de i høj grad kan sikre sig ved blandt andet at tilmelde sig nabohjælp.

Lokalpolitiet i Silkeborg står ikke alene med opgaven, men får støtte fra politikredsens andre lokalstationer, kriminalteknikere og mobile tyverigruppe, der har specialiseret sig i arbejdet med omrejsende berigelseskriminalitet.