En ganske almindelig eftermiddag udviklede sig til et sandt mareridt for en familie i Kolding.

To tyve havde brudt ind i familiens bolig på Kastaniealle i Kolding tirsdag eftermiddag. Tyvene brugte et koben til at bryde stuevinduet op.

Men i samme øjeblik, at tyvene gennemrodede husets værdier, kom husets ejer og sønnen ind ad hoveddøren. Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen begyndte husets ejer og søn at råbe af de to tyve.

Råberiet resulterede i, at de to tyveknægte forsøgte at flygte. Flugtforsøget endte med, at den ene tyv sparkede sønnen på højre hånd, så han kunne slippe forbi. Begge tyve slap ud af huset.

Det er ikke noget særsyn, at indbruddet har fundet sted i Kolding.

Kolding ligger nemlig over landsgennemsnittet, når det kommer til indbrud.

I fjerde kvartal i 2021 lå antallet af indbrud på 68. Landsgennemsnittet ligger på 45, oplyser Videncentret Bolius. Dog er antallet af indbrud på landsplan faldende.

Selvom ingen af de to tyve var maskerede i boligen i Kolding, så begrænser signalementet sig til, at tyvenes ansigtsbehåring var sort.