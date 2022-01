Julefreden havde åbenbart ikke kun sænket sig over de nordjyder, der hyggede derhjemme med marcipan, and og filmklassikere på tv.

Den havde også sænket sig over borgere med lange fingre, indbrudstyvene.

Kun 35 indbrud har der været i Nordjylland over julen i 2021, fortæller Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kigger man på tallet fra året før, hvor der var 42 indbrud, synes det måske ikke som et stort fald i indbrud.

Men ser man på de senete års antal af indbrud, at det faktisk støt faldende.

I 2018 var nordjyderne for eksempel udsat for hele 108 indbrud.

»Et indbrud vil altid være en krænkelse af en borger – og sådan en oplevelse kan godt ’sidde i kroppen’ i flere år frem. Derfor kan jeg kun være tilfreds med, at endnu færre nordjyder i år har fået forstyrret julefreden ved at komme tilbage fra ferie til et gennemrodet hjem,« siger Niels Kronborg, der er vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi.

Forklaringen findes ifølge politiet delvist i, at flere fortsat bliver derhjemme grundet covid-19.

Derudover påpeger Niels Kronborg, at nabohjælp er et effektivt værn mod indbrud.

Slutteligt har Nordjyllands Politi, for at fortsætte den nedadgående kurve af indbrud, også tænkt sig at fortsætte deres egen indsats mod indbrudstyve.

Her skal en indsatsgruppe med særligt fokus på indbrudskriminalitet blive ved med at fokusere på deres arbejde mod indbrud i Nordjylland.