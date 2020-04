Indbrudstyvene holder sig ikke tilbage i disse coronatider.

Onsdag nat var der indbrud på Ruths Hotel, og natten til torsdag klokken 02.21 lød alarmen på Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet.

Her havde tyvene held med at stjæle 23 Pendel PH-lamper, tre trearmede lysekroner og en PH-lampe af typen 'Koglen'.

Lamperne hang i restauranten, og det er også her, at tyvene har smadret en rude i en dør, som de kunne komme ind ad.

»Det er nogle, der har tænkt over tingene. De har vidst, hvor alarmen var. Den kan du ikke se udefra. Og de får simpelthen slået den her alarm, så den når ikke at give et signal til alarmcentralen om, at der er indbrud. Alarmen fortæller kun, at den er blevet tændt og slukket igen. Det er det, man kalder for en sabotagealarm,« fortæller leder af Henne Mølle Å badehotel, Allan Jylov til B.T.

Vagterne fra vagtfirmaet og politiet var på stedet klokken 03.00, og her var tyvene sluppet afsted med lamperne.

»Lamperne var specialfremstillede, og de var jo allesammen graveret med Henne Mølle Å Badehotel. Det tror jeg ikke, at tyvene har været klar over. Så jeg håber, at de bliver svære at sælge,« fortæller Allan Jylov.

Allan Jylov fortæller, at han har sovet på hotellet, for at det ikke skulle stå helt tomt. De har nemlig lukket ned på grund af coronavirussen, og Allan Jylov befandt sig også på hotellet, da de ubudne gæster kom på besøg:

»Jeg hørte heldigvis ikke indbruddet. Og det er jeg også glad for. Hvad skulle jeg have gjort? Jeg var alene, og jeg er sikker på, at der ikke kun har været én indbrudstyv. Lamperne er lavet af glas. De vejer altså en del, og det er ikke nogle, man bare lige smider ind i en bil. De skal jo pakkes ind,« siger Allan Jylov.

Han fortæller videre, at tyvene også havde skåret dækkene op på hans bil, som holdt parkeret ude foran hotellet:

»Det har de nok gjort, så de var sikre på, at jeg ikke kunne følge efter dem,« afslutter Allan Jylov, som vil tro, at der er blevet stjålet for alt mellem 250.000 til 500.000 kroner. Måske endda mere.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om indbruddet.