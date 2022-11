Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er farligt at bruge mobiltelefonen, mens man kører på cykel eller i bil.

Derfor har Københavns Politi sat gang i en indsats, der skal sætte en stopper for brugen af mobiltelefoner i trafikken, skriver KøbenhavnLIV.

Og det er ikke så få, der er faldet i politiets fælde.

Københavns Politi fortæller, at de har snuppet 120 bilister og 62 cyklister med hovedet i telefonen, der burde være rettet mod trafikken.

»Vi har i øjeblikket et ekstra fokus på brug af mobiltelefon i trafikken. Udover at det er ulovligt at bruge håndholdt mobiltelefon, både når man kører i bil og på cykel, så er det farligt. Mange ulykker sker, fordi man er uopmærksom. Derfor opfordrer vi kraftigt alle til at holde fingrene fra telefonen under kørsel,« siger vicepolitiinspektør Henning Pedersen.

Det er ikke en hel billig affære.

Som bilist koster det nemlig et klip i kørekortet, en bøde på 1500 kroner samt 500 kroner til Offerfonden.

Cyklister slipper lidt billigere med en bøde på 1000 kroner.

Det betyder, at de i alt 182 syndere tilsammen har betalt 302.000 kroner i bøde for at lade opmærksomheden være rettet mod skærmen i stedet for på trafikken.