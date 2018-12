Citater i danske aviser var måske ukorrekte. Den manglende vished fører til frifindelse af imam fra Hvidovre.

En 69-årig imam fra Hvidovre er onsdag blevet frifundet i en sag om nedværdigende udtalelser om homoseksuelle. Dommen er faldet ved Retten i Glostrup.

Retten vil ikke udelukke, at imam Muhammad Zakaria Khan er blevet citeret forkert i de to artikler, som sagen handler om.

- To dommere mener, at der er tvivl om, hvorvidt du har udtalt det, der står i artiklerne, fortæller retsformand Anne Berg og siger samtidig, at et af rettens tre medlemmer var klar til at kende imamen skyldig.

Muhammad Zakaria Khan blev tilbage i juni 2016 citeret i både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet i forlængelse af et masseskyderi på en natklub for homoseksuelle i Orlando i Florida.

I den forbindelse blev han citeret for at sige, at homoseksualitet "er totalt unaturligt og en sygdom", og at "homoseksualitet selvfølgelig er en sygdom, som man skal til lægen for at få kureret".

Ifølge Anne Berg er rettens tre medlemmer enige om, at disse udsagn er nedværdigende og derfor en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b.

Selv har Khan forklaret, at han aldrig har talt med journalisten fra Ekstra Bladet, og at journalisten fra Jyllands-Posten har citeret ham forkert. Han mener at have sagt, at "homoseksualitet kan være en sygdom".

Og netop den tvivl er blevet afgørende for udfaldet af retssagen.

Ifølge Anne Berg har retten nemlig lagt vægt på, at interviewene er foregået på engelsk. Det er fremmedsprog både for Khan, som taler urdu, og for journalisterne, og det kan have ført til misforståelsen.

De to dommere, som stemte for frifindelse, mener desuden, at der er en begrundet tvivl om, hvorvidt Khan overhovedet har talt med Ekstra Bladet, fortæller Anne Berg.

Hverken Ekstra Bladet eller Jyllands-Posten har formået at fremskaffe optagelserne af interviewene med Muhammad Zakaria Khan. Det har retten ellers bedt om. Optagelserne er angiveligt blevet slettet.

Muhammad Zakaria Khan er imam i Danmarks ældste moské, Nusrat Djahan, i Hvidovre. Moskéen placerer sig inden for en trosretning af islam kaldet Ahmadiyya.

Retningen er kendt for at være moderat og for at udbrede et budskab om, at det er islams ånd at overholde lovene i det land, hvor man bor.

Ahmadiyya er også kendt for, at homoseksuelle er velkomne i moskéerne, og Khans forsvarer, Naja Wærness Larsen, slog da også på det faktum i sin procedure.

En tilhører i retten, der præsenterer sig som repræsentant for Ahmadiyya-menigheden, siger efter dommen til Ritzau, at han er meget tilfreds med afgørelsen og domstolens behandling af sagen.

Dommen er dog ikke nødvendigvis punktummet i sagen. Anklagemyndigheden har 14 dage til at beslutte, om sagen skal ankes til Østre Landsret.

