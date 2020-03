Møbelkæden ILVA er blevet tiltalt for brud på reglerne om opbevaring af kundedata.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden mener, at kæden opbvarede navne på i omegnen af 350.000 kunder i strid med reglerne.

Det var et besøg i efteråret 2018, der startede sagen.

På det tidspunkt var den nye GDPR-lovgivning blevet gennemført, herunder den nye databeskyttelsesforordning.

Ved besøget fandt Datatilsynet ud af, at ILVA i et gammelt IT-system havde et betydeligt antal kunder i form af navne, adresse, telefonnumre, e-mails og købshistorik, som der ikke længere var grundlag for at opbevare.

Datatilsynet mente også, at ILVA manglede at fastsætte slettefrister i det gamle IT-system.

»Anklagemyndigheden anser dette som en både principiel og alvorlig sag. Der er tale om en prøvesag, der skal være med til at fastlægge en række principielle spørgsmål til fortolkningen af GDPR-lovgivningen,« siger specialanklager fra Østjyllands Politi, Jan Østergaard i pressemeddelelsen.