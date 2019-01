Opdateret klokken 19:55: Der er nu kontrol over branden i vindmøllen, og alle dyrene ved den nærliggende gård er blevet flyttet til en gård tæt på. Der er dog fortsat spærret og beredskab på stedet i tilfælde af, at vindmøllen skulle styrte sammen. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Der er tirsdag udbrudt brand i en vindmølle i Sørvad i Jylland. Politi og brandvæsen er på stedet og arbejder på højtryk, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»Vi forsøger lige nu at slukke ilden i vindmøllen. Ilden har dog også har spredt sig til en nærliggende gård på grund af blæsten,« fortæller vagtchef Ralf Høgedahl.

Han oplyser, at der ikke er nogle personer involveret, og at dyrene på gården tilsyneladende også er sluppet uskadt. En dyrlæge er dog på stedet for en sikkerheds skyld, indtil de kan blive fragtet til en anden gård i nærheden.

Der er i øjeblikket ild i en vindmølle på Agerfeldtvej ved nr. 4, 7550 Sørvad. Politi og brandvæsen er på stedet og arbejder på højtryk. Af sikkerhedsmæssige årsager bedes man holde sig væk fra stedet. — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 1. januar 2019

Af sikkerhedsmæssige årsager bedes man holde sig væk fra stedet.

Af den grund er politiet fortsat også til stede for at sikre sig, at ingen kommer i nærheden, oplyser vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands politi oplyser klokken 17.50, at der nu er styr på ilden i ejendommen, og at ingen er kommet noget til.

