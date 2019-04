Der er onsdag aften massivt politi, brandvæsen og ambulancer til stede på Østerport Station i København.

Det skyldes ild i et tog. Hovedstadens beredskab skriver dog i et tweet, at de ikke kunne finde noget, da de kom frem til toget.

Derfor er de nu kørt tilbage til stationen.

Hovedstadens Beredskab har på Twitter oplyst, at de er rykket ud til Østerport Station efter et 112-opkald vedrørende røg i et tog.

De skriver senere, at de har foretaget et eftersyn af toget uden at finde noget unormalt.

De har derefter overgivet sagen til politiet og BaneDanmark.

Københavns Politi oplyser desuden, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.