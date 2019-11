Mandag aften er Hovedstadens Beredskab i aktion på en mindre ø ved Amager, der hedder Prøvestenen.

Det skyldes, at der er brudt ild ud i en dieseltank. Det oplyser vagtchef Michael Møller.

»Vi er på stedet og rekvirer flerer styrker til stedet. Lige nu er det en tank, der brænder, men man ved ikke, hvad det kan ende med,« siger han.

Vagtchefen oplyser, at dieseltanken befinder sig på den del af øen, hvor der er mange andre store tanke, der indeholder brændbare væsker.

»Lige nu er vi ved at gardere os med plan B og C,« siger han og henviser til, at man vil gøre alt for, at ilden ikke spreder sig.

Københavns Politi oplyser, at man er til stede på øen.

'Røgen driver ud over Øresund og der er ingen fare for beboere eller andre i området. Giv plads for arbejdet med slukningen,' skriver vagtchefen på Twitter.

