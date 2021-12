Der er udbrudt ild i en lejlighed på Bellahøjvej i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Jeg kan for nuværende kun bekræfte, at vi har fået en anmeldelse 20.28,« lyder det fra vagtchef Henrik Stormer.

Han bekræfter dog, at en person fra lejligheden er reddet ud. Men kan ikke forklare noget om personens tilstand.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Københavns Beredskab oplyser på Twitter, at vedkommende er overgivet til ambulancetjenesten for at blive tilset.

Ifølge beredskabet var der tale om ild i møblementet i lejligheden, men at ilden blev slukket forholdsvis hurtigt.

Opgaven lyder lige nu på røgudluftning hvorefter skadeservice-firma overtager det videre arbejde.

Københavns Politi oplyser, at de fortsat er på stedet.

B.T. følger sagen.