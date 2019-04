Hovedstadens Beredskab melder, at de har slukket en brand i en garage i Valby. Der var en risiko for, at den spredte sig.

Ingen personer var i fare i forbindelse med branden.

Det skriver de på Twitter.

De meldte ellers først, at der var en risiko for, at branden ville sprede sig til en nærliggende villa, men det fik de stoppet.