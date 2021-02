Der er ild i en transformerstation på Kronprinsesse Sofies Vej 30 på Frederiksberg i København.

Brandvæsnet opfordrer omkringboende at lukke vinduer og døre.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

»Slukningsarbejdet pågår på stedet og branden udvikler en del røg på stedet. Brandvæsenet anbefaler derfor at omkringboende lukker vinduer og døre til røgen er drevet over,« står der i opslaget.

Vagtchef hos Københavns Politi Henrik Svejstrup oplyser til B.T., at el-selskabet Radius også er på stedet, men at man skal ikke være nervøs for, at strømmen går på Frederiksberg.

Hvis den går, bliver det kun kortvarigt før, at strømmen finder en anden vej ind.

Anmeldelsen kom ind klokken 19.09.

En transformerstation er et anlæg i elnettet, hvor elektriciteten kan dirigeres sikkert fra indgående til udgående ledninger.