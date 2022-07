Lyt til artiklen

Tirsdag eftermiddag rykkede Hovedstadens Beredskab talstærkt ud til en butik på Borups Alle.

Her lød meldingen nemlig, at der var gået ild i et el-løbehjul i butikken. Sådan fortæller Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Vi får en melding om, at der er gået ild i et el-løbehjul og sender derfor udrykning afsted,« siger Frederik Ryber, der er vagtchef ved Hovedstadens Beredskab.

»Det er begrænset, hvad ét batteri kan gøre, men hvis det spreder sig til flere batterier, har vi altså en anden situation,« slår han fast.

Ved ankomsten var branden dog allerede slukket, og havde derfor ikke nået at sprede sig.

Hvad årsagen er til, at der gik ild i el-løbehjulet, er dog endnu uvist. Men vagtchefen oplyser, at det ikke er usædvanligt, at det sker.

»Det sker engang imellem, at der går ild i batterierne. Enten under opladning, eller fordi der simpelthen er noget galt med dem,« fortæller Frederik Ryber.

Han understreger derfor, at det er noget, man har »skærpet opmærksomheden omkring«.