Der er mandag aften opstået brand i den ikoniske Aarhus-restaurant og grillbar Havnens Perle.

Det bekræfter Østjyllands Brandvæsen over for B.T. Aarhus.

»Vi er fremme på stedet nu, og det brænder meget kraftigt. Ilden har fået fat i tagkonstruktionen nu, og vi har flere styrker på vej til stedet,« siger operationschef Søren Møller til B.T.

Alle personer er blevet evakueret ud fra bygningen, og der er ingen tilskadekomne, fortæller operationschefen.

Det brænder kraftigt, så brandvæsnet har tilkaldt ekstra styrker. Foto: Østjyllands Brandvæsen

Brandvæsnet forventer, at slukningsarbejdet kommer til at tage noget tid, da branden er voldsom.

»Vi sætter massivt ind nu for at forsøge at slukke branden, flammerne er aftaget lidt, men det ryger også meget nu.«

Indsatslederen oplyser, at en brand i køkkenet havde bredt sig til udsugningen og taget.

Der arbejdes nu med efterslukning af køkkenet og taget.

»Meldingen er, at der er store skader på køkken, tagkonstruktionen og udsugningen, og det er ikke noget, der bliver retableret over natten,« siger Søren Møller.

Havnens Perle ligger på Aarhus Ø på Dagmar Petersens gade.

Grillbaren er blandt andet kendt for deres bøfsandwich, der er blevet kåret som Danmarks bedste af slagsen i 2012 og 2014.

»Heldigvis har vi kunnet redde en del af Havnens Perle, men jeg tror ikke, de kommer til at kunne lange bøfsandwich over disken de kommende dage,« siger operationschefen.

