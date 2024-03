Gennem en længere årrække skal en 40-årig mand ifølge politiet have indsmuglet mere end 20,5 tons doping, lægemidler og narkotika fra udlandet.

Den 40-årige mand er tiltalt for at have været i besiddelse af mere end 6,8 millioner dopingenheder, omtrent 300.000 tramadoltabletter og cirka 148.000 zopiclonetabletter samt godt 629.000 lægemidler.

Det skriver Syd- og Sønderjylland i en pressemeddelelse.

»Der er tale om en meget stor mængde doping, som umiddelbart er uden fortilfælde i Danmark,« siger advokaturchef Jannie Nøhr fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er derudover også tiltalt for at have videresolgt disse varer både i Danmark og resten af Europa.

I sagen er også fire andre mænd blevet anklaget for at have medvirket til at drive denne omfattende og organiserede handel for millioner af kroner.

Disse mænd er tiltalt for at have hjulpet med pakning, distribution og afhentning af forsendelserne, samt for at have hjulpet med at vedligeholde lageret.

Tre af mændene er fra Syddanmark, en af dem er tysk statsborger, mens den sidste er dansk statsborger med bopæl i Tyskland.

»Efter anklagemyndighedens opfattelse har der været tale om et meget organiseret set up, som har stået på over en længere årrække. Det er en sag, som politi og anklagemyndighed har investeret betydelige ressourcer i, og politiets omhyggelige efterforskning har nu ført til, at vi har kunnet rejse tiltale mod i alt fem personer,« siger advokaturchef Jannie Nøhr.

Sagen kommer for retten i Kolding, hvor der er afsat ti retsdage til den. Der forventes dom engang i juli måned.

