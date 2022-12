Lyt til artiklen

I 76 år har beboerne i sønderjyske Vester Sottrup haft sit eget brandværn bestående af brandfolk, der lynhurtigt kunne rykke ud, når uvelkomne flammer meldte deres ankomst.

Men det er slut nu. Brandværnet har nemlig set sig nødsaget til at nedlægge sig selv.

Det skriver Beredskabsinfo, der refererer til en udtalelse fra brandfolkene, som altså har opsagt deres aftale med Sønderborg Kommune.

»Vi har haft en nedgang af frivillige som gør, at vi ikke føler, at vi kan overholde vores forpligtigelser overfor kommunen. Derfor har vi nu valgt at nedlukke brandværnet. Selvom brandværnet bliver nedlagt, er det ikke en beslutning, der kommer ud af det blå.«

»Vi har på det seneste lavet en statistik på hvor mange, der kunne deltage, hvis brandværnet var blevet kaldt ud. Vi kunne se, at vi ikke kunne stille med det mandskab, vi skal. Det kunne vi for to år siden, men når vi ikke kan stille med det, vi skal, så er det mest forsvarligt at stoppe,« lyder det.

Lukningen af det lokale brandværn betyder dog ikke, at Vester Sottrup-borgere ikke længere kan føle sig trygge.

Opgaverne vil nemlig blive overtaget af andre brandværn i området.