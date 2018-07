København indtager ikke overraskende den kedelige førsteplads, når det kommer til antallet af voldtægtsdomme. Men også i det nordsjællandske, i Nordjylland, på Fyn og i det midt- og vestjyske er antallet tocifret. Det viser en unik gennemgang af 16 måneders voldtægtsdomme i Danmark, som B.T. har foretaget.

I gennemgangen fremgår det, hvor i landet, der er flest voldtægtssager, der fører til en dom. I perioden 1. januar 2016 til maj 2017 tegner der sig et billede af, at området, som Københavns Politi dækker (med ca. 770.000 indbyggere), er det sted med flest voldtægtssager, der fører til dom.

I alt er 15 ud af 95 sager over hele landet ført til dom ved en byret, som ligger inden for Københavns Politis geografiske område.

Se alle sagerne i det interaktive Danmarkskort. Du kan klikke rundt i de forskellige domme og blive klogere på, hvem der begår voldtægter i Danmark.

I kortet kan du ved at klikke på markøren i øvesrt højre hjørne få en dropdown-menu. Her kan du vælge mellem de forskellige typer af voldtægt, ligesom du kan se de domme, der har ført til ubetinget udvisning.

Den kedelige andenplads skal man til Nordsjælland for at finde. Nordsjællands Politi (ca. 500.000 indbyggere) har taget sig af i alt 13 sager, der har ført til en dom for voldtægt.

Næste på listen er Fyn (ca. 485.000 indbyggere) og det midt- og vestjyske (582.377 indbyggere). Her har politiet taget sig af i alt 11 sager hver, der er endt i en dom ved en byret.

Kendetegnende for voldtægtsdommene i København - der er behandlet i Københavns Byret og i Retten på Frederiksberg - er, at de er spredt ganske ligeligt ud over de fire kategorier af voldtægt, som hedder kontaktvoldtægt (5 sager), parvoldtægt (3), pædofili (3) og overfaldsvoldtægter (3) - en enkelt sag er uden for kategori.

Det billede er et noget andet i det nordsjællandske, hvor kun en enkelt dom er faldet i en pædofilisag, mens hele seks sager omhandler kontaktvoldtægt.

Også på Fyn og i det midt- og vestjyske er kontaktvoldtægter - hvor offer og gerningsperson kun kendte hinanden mere eller mindre inden overgrebet fandt sted - i overtal med henholdsvis fem og fire domme.

I den helt anden ende af skalaen findes ikke overraskende Bornholm (ca. 44.000 indbyggere), hvor en enkelt sag er ført til dom ved Retten i Rønne. Her er der tale om en parvoldtægt, som er kendetegnet ved, at offer og gerningsperson har været eller var i et forhold på tidspunktet for overgrebet.

På de næste pladser fra bunden kommer Midt- og Vestsjælland (ca. 444.000 indbyggere) med tre sager, mens Østjyllands Politi (ca. 581.000 indbyggere) - der dækker landets næststørste by, Aarhus - måske noget overraskende blot har haft fire sager, der er endt i dom for voldtægt i perioden. Det gør samtidig Østjyllands Politikreds til den i hele landet, der har færrest voldtægtsdomme i perioden pr. indbygger.

Du kan blive meget klogere på de forskellige voldtægtssager i den del af landet, hvor du bor, i det interaktive Danmarkskort her i artiklen. Her kan du zoome ind på din landsdel, din politikreds eller din by og se, om der er faldet dom for en voldtægt mellem januar 2016 og maj 2017.

Ser du kortet på din smartphone, så kan du scrolle, når du har en boks åben, ved at køre fingeren op og ned udenfor boksens kant.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.