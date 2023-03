Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et tip sendte sidste forår politiet til en jysk staldbygning, og snart fik narkohundene færten af noget stort.

Nu er en 21-årig mand blevet idømt ni års fængsel – og når de er afsonet, bliver han smidt ud af Danmark.

Gemt i flyttekasser blev der på landejendommen syd for Aarhus nemlig fundet både MDMA, kokain og hash samt indpakning til en større mængde kokain.

Og netop som fundet var gjort, dukkede den 21-årige op på adressen, hvor han havde lejet sig ind. Straks blev han anholdt, og han har siden siddet fængslet. Noget, han umiddelbart vil blive ved med det næste lange stykke tid.

I en pressemeddelelse oplyser Østjyllands Politi således, at den unge mand ved Retten i Aarhus tirsdag er blevet fundet skyldig i at have solgt mindst 13 kilo kokain.

»Retten var enig i anklagemyndighedens vurdering af, at den 21-årige har haft en betydelig rolle og altså ikke har været en lille fisk i forhold til narkohandlen.«

»Baseret på emballagen og kontanterne, som politiet fandt, var vurderingen, at den 21-årige har solgt mindst 13 kilo kokain og et kilo MDMA, og det var primært det, der udløste den lange fængselsstraf,« siger specialanklager Dorthe Lysgaard om dommen.

Da den 21-årige i marts sidste år blev anholdt, kørte politiet desuden ud til hans hjem i Viby, der blev ransaget. Og her fandt man et pengeskab med intet mindre end 300.000 kroner i kontanter.

Foruden fængselsstraffen blev den 21-årige, der er afghansk statsborger, idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Han har nu to uger til at overveje, om han vil anke.