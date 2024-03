Vejdirektoratet melder kun om få udfordringer på statsvejene, selv om det sner, og folk kører på vinterferie.

Trods snevejr flere steder og en forestående vinterferie med dertilhørende ferietrafik melder Vejdirektoratet fredag eftermiddag, at man ikke oplever de store udfordringer på statsvejene.

- Lige p.t. glider det, som det skal. Der er ikke de store udfordringer i forhold til vinterferietrafik og det snevejr, som er på vej, og som allerede er begyndt flere steder, lyder det fra Jesper Nielsen, som er vagthavende ved Vejdirektoratet Trafikcenter, hev halvfiretiden fredag.

I forbindelse med den kommende uge, hvor mange har vinterferie, har Vejdirektoratet opfordret trafikanterne til at være opmærksomme på, at der ventes ekstra trafik.

Værst ventes det at være frem til klokken 18 fredag. Også lørdag kan der være ekstra trafik, men ifølge Jesper Nielsen ventes det største pres fredag eftermiddag.

På motorvejene er der fredag eftermiddag enkelte uheld, som giver mindre kødannelser. Værst er situationen mellem Halskov og Ringsted, hvor der er flere kilometer kø og en forlænget rejsetid på op til 30 minutter.

Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at der på denne strækning ventes normal trafik i løbet af eftermiddagen.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi melder vagtchef Bo Georg Petersen da også, at vejret giver nogle udfordringer i trafikken, men der er kun tale om mindre uheld - ikke noget alvorligt.

Senere fredag kan der i den sydlige del af landet opstå nogle udfordringer for trafikken. DMI har udsendt varsel om risiko for let isslag, som kan føre til glatte veje.

/ritzau/